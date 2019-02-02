Путин сообщил об изменении формата совещаний по исполнению гособоронзаказа

Глава государства отметил, что хочет осмотреть, как идёт работа по постановке на боевое дежурство новых российских комплексов.

Президент России Владимир Путин предложил с этого года изменить формат совещаний по исполнению Гособоронзаказа. Об этом он сказал во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой МИД России Сергеем Лавровым.

— Мы регулярно проводим совещания в Сочи по исполнению гособоронзаказа, — сказал Путин. — Предлагаю, начиная с этого года, несколько изменить формат нашей работы.

Глава государства отметил, что хочет осмотреть, как идёт работа по постановке на боевое дежурство новых российских комплексов.

Как ранее писал Лайф, президент также поручил подготовить план купирования угрозы размещения оружия в космосе.