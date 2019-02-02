Швейцария выразила надежду, что пути к сохранению ДРСМД в итоге найдутся

В швейцарском департаменте иностранных дел расценили договор как "центральный элемент европейской безопасности".

Швейцария выразила надежду, что в течение полугода найдутся пути к сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в распространённом заявлении Федерального департамента иностранных дел страны (ФДИД. — Прим. ред.).

В департаменте заявили, что и раньше призывали США и Россию как можно скорее прояснить существующие расхождения, касающиеся возможного нарушения этого договора, и приложить усилия к тому, чтобы не расторгать его.

— ФДИД надеется, что стороны воспользуются шестимесячным предварительным уведомлением, которое начинается 2 февраля 2019 года, чтобы сохранить Договор о РСМД, представляющий собой центральный элемент европейской безопасности, — говорится в сообщении.

Во ФДИД напомнили, что договор стоит на страже безопасности Европы с 1987 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение пойти на слом ДРСМД было принято в Вашингтоне давно.