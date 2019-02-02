Праздновали день рождения на путях. На Кубани поезд сбил насмерть двух человек

Машинист предупредил сидящего у рельсов мужчину, подав звуковой сигнал, и экстренно затормозил, но избежать трагедии не удалось.

В Краснодарском крае мужчина и женщина погибли под поездом во время празднования дня рождения на железнодорожных путях. ЧП произошло вечером 1 февраля на перегоне Староминская — Орловка Кубанская.

— Молодые люди сидели около железной дороги и отмечали 41-й день рождения мужчины. Со слов машиниста электропоезда, он видел только мужчину, — уточнили в управлении на транспорте МВД РФ по Южному Федеральному округу.

Машинист подал звуковой сигнал и экстренно затормозил, но предотвратить трагедию не удалось. Оказалось, что женщина погибла мгновенно, а раненого мужчину доставили в больницу. Спасти именинника тоже не удалось.