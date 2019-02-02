Лавров рассказал об укреплении США позиций в Европе, Азии и на Аляске

По словам главы МИД, с 2014 года американцы размещают в разных регионах пусковые установки Mk 41.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Владимиром Путиным и главой Минобороны страны Сергеем Шойгу рассказал об укреплении Вашингтоном позиций в Европе, Азии, на Аляске и востоке Штатов. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

По словам Лаврова, Белый дом нарушил Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ещё в 1999 году, когда начал испытывать боевые беспилотные летательные аппараты.

— В 2014 году США заявили о прекращении диалога по ПРО и разворачивают сейчас позиционные районы и в Европе, и в Азии и укрепляют свои соответствующие системы на Аляске, в том числе и на восточном побережье, — доложил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров пояснил, что с 2014 года американцы размещают в Европе пусковые установки Mk 41, с которых можно запускать ударные ракеты "Томагавк". Как отметил министр, сейчас такие системы уже есть в Румынии и готовятся к развёртыванию в Польше и Японии.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главами МИД и Минобороны страны заявил о зеркальном ответе на решение США выйти из ДРСМД — Россия тоже приостанавливает участие в договоре.