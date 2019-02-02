В Приморье пограничники вновь задержали японское рыболовное судно

Японская сторона заявила, что экипажем велась работа в исключительной экономической зоне России.

В Японском море российские пограничники задержали японское судно и препроводили в Находку, сообщил представитель Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Ёсихиса Нагата в беседе с РИА "Новости".

— Это произошло утром 30 января в Японском море. На судне находится 10 человек, все они здоровы, — сказал Нагата.

Речь идёт о судне "Нисино-мару-68". В министерстве отметили, что экипажем велась работа в исключительной экономической зоне России.

Ранее российские пограничники уже рассказывали о нарушениях японских рыбаков у Курил.