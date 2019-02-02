В Приморье пограничники вновь задержали японское рыболовное судно

В Японском море российские пограничники задержали японское судно и препроводили в Находку, сообщил представитель Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Ёсихиса Нагата в беседе с РИА "Новости".
— Это произошло утром 30 января в Японском море. На судне находится 10 человек, все они здоровы, — сказал Нагата.
Речь идёт о судне "Нисино-мару-68". В министерстве отметили, что экипажем велась работа в исключительной экономической зоне России.
Ранее российские пограничники уже рассказывали о нарушениях японских рыбаков у Курил.
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