"Мы напишем историю". Генсек НАТО назвал дату вступления Македонии в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что 6 февраля Македония официально станет членом Североатлантического альянса. Церемония подписания соответствующего протокола состоится в штаб-квартире организации в Брюсселе в 11:00 (13:00 мск).

On 6 February we will write history: #NATO Allies will sign the accession protocol with the future Republic of North Macedonia together with FM @Dimitrov_Nikola. pic.twitter.com/vyJVHJm9D5 — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 2 февраля 2019 г.

— 6 февраля мы напишем историю: союзники НАТО подпишут с министром иностранных дел Македонии Николой Димитровым протокол о присоединении будущей Республики Северная Македония, — написал глава организации в "Твиттере".

Напомним, НАТО уже более 10 лет назад объявила о готовности принять Македонию в свои ряды. Единственным условием для вступления в альянс являлась проблема с названием страны. Афины блокировали процесс приёма Македонии в НАТО и ЕС до переименования. Ранее условие было выполнено: Республика Македония сменила название на Республику Cеверная Македония.