"Мы напишем историю". Генсек НАТО назвал дату вступления Македонии в альянс

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"Мы напишем историю". Генсек НАТО назвал дату вступления Македонии в альянс

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Фото © Flickr/gregoriosz

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что 6 февраля Македония официально станет членом Североатлантического альянса. Церемония подписания соответствующего протокола состоится в штаб-квартире организации в Брюсселе в 11:00 (13:00 мск).

— 6 февраля мы напишем историю: союзники НАТО подпишут с министром иностранных дел Македонии Николой Димитровым протокол о присоединении будущей Республики Северная Македония, — написал глава организации в "Твиттере".

Напомним, НАТО уже более 10 лет назад объявила о готовности принять Македонию в свои ряды. Единственным условием для вступления в альянс являлась проблема с названием страны. Афины блокировали процесс приёма Македонии в НАТО и ЕС до переименования. Ранее условие было выполнено: Республика Македония сменила название на Республику Cеверная Македония.

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