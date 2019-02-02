По линии Интерпола. На Кипре задержали бывшего мэра Тулы Алису Толкачёву

В общей сложности на неё заведено шесть уголовных дел. В своём блоге она ранее писала, что считает возбуждение дел незаконным.

На Кипре по линии Интерпола задержали бывшего мэра Тулы Алису Толкачёву, которая занимала этот пост с марта 2010 года по март 2011-го. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник, сейчас она находится в тюрьме, рассматривается вопрос о её экстрадиции.

Экс-мэр является учредителем управляющей компании ОАО "Фирма "РЭМС". С июля по август 2015 года руководство компании не перечислило 1,7 млн рублей ресурсоснабжающей организации, а с сентября того же года по июль 2016-го — более 22 млн рублей за электричество. В результате был наложен арест на 35 объектов недвижимости гендиректора фирмы на общую сумму более 107 млн рублей.

В октябре 2017 года суд Тулы заочно постановил арестовать Толкачёву, она была объявлена в международный розыск. В общей сложности на Толкачёву заведено шесть уголовных дел. В своем блоге она ранее писала, что считает возбуждение дел незаконным.