По линии Интерпола. На Кипре задержали бывшего мэра Тулы Алису Толкачёву

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По линии Интерпола. На Кипре задержали бывшего мэра Тулы Алису Толкачёву

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В общей сложности на неё заведено шесть уголовных дел. В своём блоге она ранее писала, что считает возбуждение дел незаконным.

На Кипре по линии Интерпола задержали бывшего мэра Тулы Алису Толкачёву, которая занимала этот пост с марта 2010 года по март 2011-го. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник, сейчас она находится в тюрьме, рассматривается вопрос о её экстрадиции.

Экс-мэр является учредителем управляющей компании ОАО "Фирма "РЭМС". С июля по август 2015 года руководство компании не перечислило 1,7 млн рублей ресурсоснабжающей организации, а с сентября того же года по июль 2016-го — более 22 млн рублей за электричество. В результате был наложен арест на 35 объектов недвижимости гендиректора фирмы на общую сумму более 107 млн рублей.

<p>Алиса Толкачёва. Фото: © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#/media/File:Alisa_tolkacheva.jpg" target="_blank">Wikipedia</a></p>

В октябре 2017 года суд Тулы заочно постановил арестовать Толкачёву, она была объявлена в международный розыск. В общей сложности на Толкачёву заведено шесть уголовных дел. В своем блоге она ранее писала, что считает возбуждение дел незаконным.

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