Росстандарт предложил ввести крупные штрафы за липовый знак ГОСТ

Сейчас компания-нарушитель фактически ничем не рискует, ставя на некачественный товар маркировку.

Росстандарт предлагает ввести отдельный состав административного правонарушения и крупные штрафы за недостоверную маркировку продукции ГОСТами. Об этом рассказал руководитель агентства Алексей Абрамов в интервью "Российской газете".

— Практика оборотных штрафов в сфере технического регулирования и обращения продукции на рынке уже есть, и её надо расширять, — считает глава Росстандарта.

Как отметил Абрамов, сейчас компания-нарушитель фактически ничем не рискует, ставя на некачественный товар знак ГОСТ. Согласно предложению, производителя следует штрафовать на 1 процент от годовой выручки при первом нарушении и на 3 процента — при повторном.

Соответствующий документ в ближайшее время будет направлен в правительство. Предложения уже поддержала Госкомиссия по противодействию контрафакту на рынке, которой руководит глава Минпромторга Денис Мантуров.