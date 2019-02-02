Технология радиочастот. В Москве разработали новую систему защиты экспонатов

Тема защиты произведений искусства стала острой после того, как из Третьяковки была украдена картина "Ай-Петри. Крым" кисти русского художника Архипа Куинджи.

Один из резидентов технополиса "Москва" разработал эффективную систему для защиты музейных экспонатов. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

В её основу вошла технология радиочастотной идентификации, с помощью которой сотрудники музеев смогут автоматически распознавать местоположение экспонатов, а также вести их учёт и контролировать доступ к ним.

Кроме того, специалисты смогут следить за тем, где находятся предметы искусства во время передачи их на реставрацию или на выездные выставки.

Тема защиты музейных экспонатов стала острой после того, как из Третьяковки 27 января прямо на глазах у посетителей была украдена картина "Ай-Петри. Крым" кисти русского художника Архипа Куинджи. Как позже сообщалось, "из корыстных побуждений". Подозреваемый в похищении был оперативно задержан, ему уже предъявлено обвинение, сейчас он находится под стражей.

Комментируя инцидент, глава Минкультуры Владимир Мединский заявил, что похищение произведения искусства связано с ростом популярности музеев среди россиян.