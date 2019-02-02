Напали с ножом. В Подмосковье погиб полицейский

В Подмосковье 44-летний полицейский погиб от ножевого ранения. Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на областной главк МВД России, нападение на сотрудника правоохранительных органов было совершено в посёлке Калининец вечером 1 февраля.
Помощника дежурного УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу Селятинского отдела полиции госпитализировали, однако он скончался в больнице.
По некоторым данным, ранение мужчина получил в ходе бытового конфликта. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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