Медведчук предложил списать долги украинцев за ЖКХ

Политик отметил, что решение позволит "защитить обнищавшее население Украины, которое не способно выплачивать коммунальные долги по вине действующей власти".

Партия "Оппозиционная платформа За жизнь" предлагает принять закон, согласно которому украинцам спишут долги за коммунальные услуги. Об этом указано в заявлении представителя партии и лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука.

— Для того чтобы защитить граждан Украины и не допустить хаоса в системе ЖКХ, партия "Оппозиционная платформа За жизнь" выступила с инициативой принятия закона о списании задолженности граждан Украины за коммунальные услуги, — говорится в сообщении.

По словам политика, такая инициатива позволит "защитить обнищавшее население Украины, которое не способно выплачивать коммунальные долги по вине действующей власти".

Ранее Медведчук предложил дать Донбассу статус автономного региона Украины.