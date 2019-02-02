Клип Little Big на песню Skibidi завоевал премию фестиваля детского телевидения

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Клип Little Big на песню Skibidi завоевал премию фестиваля детского телевидения

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Фото: © Кадр из видео YouTube/Little Big

Российский коллектив обогнал в Бельгии даже популярную среди детей песню Baby Shark.

Видеоработа на трек Skibidi петербургской группы Little Big завоевала премию фестиваля детского телевидения в Бельгии. Об этом рассказал руководитель группы Илья Прусикин во время передачи "Вечерний Ургант".

По словам Прусикина, три дня назад группа получила премию в рамках большого бельгийского фестиваля детского ТВ. Коллектив пригласили выступить, а после сообщили, что их работа стала первой, обогнав даже популярную среди детей Baby Shark.

Прусикин рассказал, что это было удивлением для него. Дело в том, что творчество российского коллектива чаще всего маркируется отметкой "для лиц старше 18 лет".

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