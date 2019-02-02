Аэропорт австралийского Брисбена эвакуирован из-за вооружённого ножами мужчины

Аэропорт австралийского города Брисбен эвакуирован из-за "серьёзного инцидента". Об этом сообщает полиция Квинсленда. Временно закрыт и железнодорожный вокзал.
@BrisbaneAirport reports of a man with a knife and a bomb threat? #BreakingNews pic.twitter.com/WzieQTCOeR— Eli (@Eli10835932) 2 февраля 2019 г.
— Международный аэропорт был эвакуирован, поезда в настоящее время тоже остановлены, — говорится в сообщении правоохранителей.
На месте работает Австралийская федеральная полиция совместно с полицией Квинсленда.
Passengers being dropped down the road due to shut down #Brisbaneairport pic.twitter.com/EymRyF1m6F— Eric Hossinger (@erichossinger) 2 февраля 2019 г.
По данным издания Daily Star, вооружённый ножом мужчина заявил, что у него есть бомба.
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