Аэропорт австралийского Брисбена эвакуирован из-за вооружённого ножами мужчины

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Аэропорт австралийского Брисбена эвакуирован из-за вооружённого ножами мужчины

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Аэропорт австралийского города Брисбен эвакуирован из-за "серьёзного инцидента". Об этом сообщает полиция Квинсленда. Временно закрыт и железнодорожный вокзал.

— Международный аэропорт был эвакуирован, поезда в настоящее время тоже остановлены, — говорится в сообщении правоохранителей.

На месте работает Австралийская федеральная полиция совместно с полицией Квинсленда.

По данным издания Daily Star, вооружённый ножом мужчина заявил, что у него есть бомба.

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