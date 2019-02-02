Зарплата и проценты со счетов. Порошенко опубликовал декларацию о доходах

Больше всего украинский лидер заработал на процентах по депозитам в его банке — более $500 тысяч.

Президент Украины Пётр Порошенко опубликовал в Едином реестре деклараций данные о своём доходе за 2017 год, из которых следует, что за этот период он заработал 16,3 млн гривен (порядка $592 тысяч по нынешнему курсу).

В частности, его доход складывался из следующих составляющих:

заработная плата — 336 тысяч гривен ($12,2 тысячи);

проценты по депозитам в его "Международном инвестиционном банке" — 15,8 млн гривен ($573,6 тысячи);

продажа имущества — 172 тысячи гривен ($6,2 тысячи).

Кроме того, украинский лидер задекларировал хранящиеся на банковских счетах $25,5 млн и 8,3 млн гривен ($297,4 тысячи). Ещё $21 тысячу и 60 тысяч гривен ($2,1 тысячи) он хранит наличными.

Из имущества у Порошенко:

Mercedes Vito 116 CDI;

катер Bayliner 185 BR;

дом в Козине Киевской области (1,3 тысячи кв.м);

два земельных участка (134 и 82 кв.м);

квартира в Виннице (68,2 кв.м);

нежилое помещение в Одессе (35,3 кв.м).

Как ранее писал Лайф, за 2018 год украинский президент заработал на своём посту 270,5 тысячи гривен — зарплату он отдал на благотворительность. Отмечалось, что, несмотря на щедрый жест, на начало прошлого года Порошенко задекларировал доход аж в 1,3 миллиарда гривен.