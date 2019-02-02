Обнародован секретный документ по делу о загадочной гибели группы Дятлова

Записка, по мнению исследователей, может доказывать, что тела погибших были найдены ещё до начала официальных поисков.

Исследователь и писатель Олег Архипов показал уникальный архивный документ, который может указывать на фальсификацию уголовного дела по факту гибели группы Дятлова в 1959 году.

В руках Архипова оказалась записка Василия Темпалова, являвшегося 60 лет назад прокурором Ивделя, следователю Коротаеву. Последнему надлежало выехать в Свердловск для расследования дела о гибели туристической группы. Примечательно, что записка датирована 15 февраля 1959 года, тогда как к поискам туристов приступили лишь 16 числа.

— Это говорит о том, что трупы были найдены заранее, ещё до официальных поисков, что данное уголовное дело проводилось, чтобы "легализовать" найденные трупы, — сказал Архипов на ежегодной конференции по данной теме.

По его словам, подлинность записки подтвердила почерковедческая экспертиза. В ходе брифинга прозвучало предположение, что дата могла быть поставлена по ошибке.

Напомним, обстоятельства гибели тургруппы во главе с Игорем Дятловым на перевале Северного Урала так и не были выяснены, при этом выдвигалось более ста версий произошедшего, в том числе и связанные с паранормальными явлениями и испытаниями военной техники.

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