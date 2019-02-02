Песков прокомментировал заявление Трампа о новом договоре о РСМД

Москва будет готова ответить на инициативы Соединённых Штатов, но сама ничего предлагать не будет.

Москва больше не будет инициатором переговоров по возобновлению Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Такую позицию России, обозначенную сегодня президентом РФ Владимиром Путиным, ещё раз подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Мы больше не предлагаем вести какие-либо переговоры. Если он (Дональд Трамп. — Прим. ред.) хочет, то мы будет готовы ответить на их инициативы, но сами предлагать ничего не будем, — приводит РИА "Новости" слова Пескова.

Напомним, Владимир Путин сегодня заявил, что Москва зеркально отвечает на приостановку Вашингтоном участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом он сказал на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что 2 февраля Вашингтон приостановит выполнение ДРСМД и начнёт процедуру выхода из него. Вашингтон обвиняет Россию в нарушении договора. Москва эти обвинения отрицает.