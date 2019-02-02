"Беременная" от Киркорова женщина умерла от инсульта

В последнее время женщина переживала стресс из-за нападок общественности и собственных родственников.

53-летняя Светлана Сафиева, заявившая ранее в эфире программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", что беременна от Филиппа Киркорова, скончалась от инсульта. Об этом сообщает Super, ссылаясь на источник в телевизионных кругах.

Женщина в эфире телешоу демонстрировала живот и утверждала, что тайно встречается с Киркоровым, но тот предпочитает скрывать их связь. В конечном итоге стало известно, что Сафиева ощущает ложную беременность.

Её близкие рассказывали, что она переживала стресс из-за нападок общественности и собственных родственников, которые пытались отнять у неё элитную недвижимость.