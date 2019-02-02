Британка заявила, что родила дочь от Макгрегора

Девушка рассказала, что ей не нужны деньги бойца и что она просто хочет доказать, что она не лжёт.

Британка Терри Маррей заявила, что ирландский боец Конор Макгрегор является отцом её дочери. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

— Мне не нужны его деньги, я просто хочу доказать, что он отец Клоды и что я не вру. До сих пор думаю, что не следует этого делать, это неправильно, — сказала Маррей.

Девушка отметила, что живёт с мамой и ребёнком, у неё нет работы и ей приходится тяжелее, чем она рассчитывала. Она рассказала, что дочь родилась после проведённой в 2017 году ночи с Макгрегором, однако она не указала имя отца в свидетельстве о рождении.

Маррей подчеркнула, что перестанет выходить с бойцом на связь, если он согласится пройти тест ДНК.

Как ранее писал Лайф, в прошлом месяце Конор Макгрегор стал отцом во второй раз.