В НАТО оценили приостановку участия России в Договоре о РСМД

В НАТО не стали делать нового заявления в связи с приостановкой участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В альянсе сообщили, что придерживаются озвученной накануне позиции.

— Посмотрите на заявление Североатлантического совета о несоблюдении Россией ДРСМД, распространённое в Брюсселе 1 февраля, — цитирует представителя организации РИА "Новости".

Согласно документу, на который указали в альянсе, единоличная ответственность за прекращение действия соглашения НАТО возлагается на Москву. Также в пресс-релизе содержится призыв выполнить требования Вашингтона и уничтожить все крылатые ракеты 9М729.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о зеркальном ответе на решение США выйти из ДРСМД — Россия тоже приостанавливает участие в договоре. Он призвал МИД и Минобороны страны "впредь не инициировать никаких переговоров" по данной проблеме.