В работе "Рокетбанка" произошёл сбой

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В работе "Рокетбанка" произошёл сбой

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Фото: © Pixabay

Сбой произошёл в работе российского "Рокетбанка". Об этом сообщает РБК со ссылкой на PR-службу финансовой организации.

Проблема возникла на сетевом уровне в банке "Открытие", которое оказывает "Рокетбанку" процессинговые услуги и маршрутизирует трафик платежной системы.

В настоящее время сбой устранён.

Пользователи банка ранее в социальных сетях сообщили, что "Рокетбанк" разослал клиентам сообщения, где предупредил, что в результате сбоя недоступна оплата, перевод по номеру, а также снятие наличных в банкомате.

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