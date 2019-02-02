В работе "Рокетбанка" произошёл сбой

Сбой произошёл в работе российского "Рокетбанка". Об этом сообщает РБК со ссылкой на PR-службу финансовой организации.
Проблема возникла на сетевом уровне в банке "Открытие", которое оказывает "Рокетбанку" процессинговые услуги и маршрутизирует трафик платежной системы.
В настоящее время сбой устранён.
Пользователи банка ранее в социальных сетях сообщили, что "Рокетбанк" разослал клиентам сообщения, где предупредил, что в результате сбоя недоступна оплата, перевод по номеру, а также снятие наличных в банкомате.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени