"За несколько лет до". В Минобороны заявили, что США давно решили выйти из ДРСМД

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"За несколько лет до". В Минобороны заявили, что США давно решили выйти из ДРСМД

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THAAD Фото: ©Wikimedia

Намерением Штаты не ограничились и приступили к подготовке к производству запрещённых договором ракет начиная с июня 2017 года.

В Минобороны России заявили, что Вашингтон решил выйти из ДРСМД уже давно.

— Ещё за два года до публичных бездоказательных обвинений России в якобы нарушении ДРСМД, — говорится в сообщении ведомства.

Причём отмечается, что намерением Штаты не ограничились и приступили к подготовке к производству запрещённых договором ракет начиная с июня 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации Raytheon в штате Аризона.

Так, по данным Минобороны РФ, за два последних года площадь завода увеличилась на 44%, а численность сотрудников предприятия должна увеличиться почти на две тысячи человек.

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