Яценюк отказался баллотироваться в президенты Украины

Парламентарий отметил, что для победы в выборах "сегодня нет достаточной высоты".

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", решил не принимать участия в президентской гонке. Об этом он сообщил на съезде партии.

— Я принял решение, что мы должны бороться за новую Верховную раду, за победу на парламентских выборах и за формирование нового правительства, — сказал Яценюк.

Парламентарий отметил, что для победы в президентских выборах "сегодня нет достаточной высоты".

Ранее Лайф писал о том, что "Народный фронт" выступил за выдвижение Яценюка кандидатом в президенты Украины.