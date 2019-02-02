Полиция Парижа стянула бронетехнику перед началом акции "жёлтых жилетов"

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Полиция Парижа стянула бронетехнику перед началом акции "жёлтых жилетов"

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Фото: © РИА "Новости" / Жюльен Маттиа

Парижские полицейские разместили бронетехнику у Триумфальной арки перед началом очередных протестов "жёлтых жилетов". Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, правоохранители частично перекрыли Елисейские поля. Один из бронетранспортёров оснащён бульдозерным ковшом для ликвидации баррикад.

Сейчас в Париже начался марш "жёлтых жилетов" в поддержку пострадавших во время акций. Протестующие держат в руках плакаты, где написано "Стоп полицейскому насилию", другие вышли с транспарантами, где изображены перечёркнутые гранаты.

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