Около 80 победителей конкурса "Лидеры России" получили посты в госструктурах

По итогам первого сезона, который проходил с октября 2017 года по февраль 2018 года, были определены 103 лауреата.

Около 80 из 103 победителей конкурса управленцев "Лидеры России", проходившего в 2017-2018 годах, получили посты в федеральных и региональных органах власти и госкорпорациях. Об этом сообщил глава экспертного совета соревнования Павел Безручко.

— Большинство из них успешно работают, добиваются результатов в бизнесе, государственном управлении, нравятся всем, — рассказал он журналистам.

Открытый конкурс для руководителей "Лидеры России" — проект платформы "Россия — страна возможностей". Первый сезон проходил с октября 2017 года по февраль 2018 года. В нём победили 103 человека. Соревнование стартовало уже во второй раз. Ранее сегодня сообщалось, что в Нижнем Новгороде начался полуфинал конкурса управленцев.