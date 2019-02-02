Никитин заявил, что конкурс "Лидеры России" повышает доверие общества к власти

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что конкурс "Лидеры России" помогает повысить доверие общества к власти.
— Чем больше участников конкурса будут получать соответствующие назначения [в органах власти], тем больше будет доверия к самому конкурсу, — приводит его слова ТАСС.
В беседе с журналистами он напомнил, что финалист прошлогоднего конкурса Алексей Алёхин возглавил Департамент по развитию туризма и народных художественных промыслов в Правительстве Нижегородской области.
Сегодня в Нижнем Новгороде и Самаре начался полуфинал всероссийского конкурса управленцев.
Финал конкурса "Лидеры России" состоится весной в Сочи.
Напомним, что первый сезон "Лидеров России" проводился с осени 2017-го по февраль 2018 года. Участие в нём приняли почти 200 тысяч человек. 67 из 103 победителей получили назначения. Двое из них заняли места губернаторов.
Второй сезон стартовал 10 октября. Заявки на него подали 227 тысяч человек.
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