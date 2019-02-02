Никитин заявил, что конкурс "Лидеры России" повышает доверие общества к власти

Кроме того, по его словам, доверие к конкурсу будет расти за счёт участников, которые будут получать соответствующие назначения.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что конкурс "Лидеры России" помогает повысить доверие общества к власти.

— Чем больше участников конкурса будут получать соответствующие назначения [в органах власти], тем больше будет доверия к самому конкурсу, — приводит его слова ТАСС.

В беседе с журналистами он напомнил, что финалист прошлогоднего конкурса Алексей Алёхин возглавил Департамент по развитию туризма и народных художественных промыслов в Правительстве Нижегородской области.

Сегодня в Нижнем Новгороде и Самаре начался полуфинал всероссийского конкурса управленцев.

Финал конкурса "Лидеры России" состоится весной в Сочи.

Напомним, что первый сезон "Лидеров России" проводился с осени 2017-го по февраль 2018 года. Участие в нём приняли почти 200 тысяч человек. 67 из 103 победителей получили назначения. Двое из них заняли места губернаторов.

Второй сезон стартовал 10 октября. Заявки на него подали 227 тысяч человек.