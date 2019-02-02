Леонид Агутин признался, что постепенно теряет зрение

Артист рассказал, что у него стало расплываться перед глазами и ему тяжелее читать.

Российский музыкант Леонид Агутин признался, что медленно теряет зрение. Об этом он рассказал в беседе с изданием "Собеседник.ru".

— Нужны очки, но я всё никак не соберусь. Как говорят в народе: "Для того чтобы носить очки, мало быть умным, надо плохо видеть". Всё перед глазами расплывается. Долго читать стало тяжело, — сказал Агутин.

Певец рассказал, что в молодости прочитал шкаф книг и ему нравятся такие авторы, как Дина Рубина, Людмила Улицкая, Александр Иванов и Сергей Довлатов.

В прошлом году Леонид Агутин и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров выпустили клип на совместную песню.