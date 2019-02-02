В Тульской области произошло массовое ДТП с участием десяти машин. По словам очевидца событий, причиной инцидента могли стать ледяной дождь и образовавшаяся гололедица.
Сама авария произошла на 194-м километре трассы М4. На снятых на месте происшествия кадрах видно, что последствия ДТП видны на протяжении нескольких десятков метров — на дороге искорёженные машины. Кроме того, на проезжей части видны детали автомобилей, которые разбросало во время столкновений.
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