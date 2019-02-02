Массовое ДТП с участием десяти машин в Тульской области — видео

Читайте также

Массовое ДТП с участием десяти машин в Тульской области — видео

1318
На кадрах с места происшествия видны части автомобилей, которые разбросало во время столкновений.

В Тульской области произошло массовое ДТП с участием десяти машин. По словам очевидца событий, причиной инцидента могли стать ледяной дождь и образовавшаяся гололедица.

Сама авария произошла на 194-м километре трассы М4. На снятых на месте происшествия кадрах видно, что последствия ДТП видны на протяжении нескольких десятков метров — на дороге искорёженные машины. Кроме того, на проезжей части видны детали автомобилей, которые разбросало во время столкновений.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×