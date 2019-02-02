Эксперт рассказал, когда в России могут появиться наземные аналоги "Калибров"

Игорь Коротченко подчеркнул, что это будет очень эффективное, серьёзное и грозное оружие.

Учёным оборонной сферы понадобится примерно один год на выполнение поручения по "приземлению" "Калибров" и создание гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности. Об этом рассказал руководитель Центра анализа мировой торговли оружием военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с "Российской газетой".

— Вероятно, уже через год мы получим опытный вариант пусковой установки и проведём все необходимые испытания, — сказал Коротченко.

По его словам, у боеголовки в обычном оснащении дальность пуска составляет 1600 километров, а при наличии ядерной боеголовки — 2500 километров. Такие показатели делают ракету "очень эффективным, серьёзным и грозный оружием".

Коротченко добавил, что если США начнут размещать свои военные системы в Европе, то такие боеголовки будут достойным ответом со стороны России.

Как ранее писал Лайф, президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобороны начать работу по "приземлению" "Калибров" — созданию наземной гиперзвуковой ракеты средней дальности.