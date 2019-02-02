В ДНР заявили о переброске украинских снайперов и диверсантов на юг Донбасса

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В ДНР заявили о переброске украинских снайперов и диверсантов на юг Донбасса

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Фото: © Facebook/ Міністерство оборони України

По данным ополченцев, прибывших намерены использовать для боевых вылазок на территорию республики и обстрела их позиций.

Украина перебросила группу диверсантов и снайперов на южный участок фронта в Донбассе. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

— Прибыла диверсионная группа из состава 3-го отдельного полка специального назначения под командованием лейтенанта Копимана, — уточнил представитель оборонного ведомства республики.

По данным разведки ополченцев, украинские военнослужащие должны использоваться для боевой вылазки на территорию ДНР. Безсонов сообщил, что в регион также переброшены две снайперские пары. Их задачей является обстрел позиций ополченцев для получения ответного огня.

Безсонов добавил, что Народная милиция ДНР готова принять соответствующие контрмеры на действия противника.

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