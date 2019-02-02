В аэропортах Москвы задержано и отменено более 40 рейсов

Ранее синоптики предупредили жителей и гостей столицы об облачной погоде с небольшим снегом.

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержано 29 рейсов и отменено 16 вылетов. Это следует из данных онлайн-сервиса "Яндекс. Расписания".

По информации на 16:41 в международном аэропорту Домодедово отменено 16 рейсов и задержано 8, во Внуково 9 рейсов задержано, в Шереметьево отложен вылет 12 самолётов. Все рейсы из аэропорта Жуковский отправляются по расписанию.

Ранее синоптики предупредили жителей и гостей Москвы о высокой концентрации облачности и небольшом снеге 2 февраля.