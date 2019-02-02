Произведён первый арест по декриминализованной статье о постах в соцсетях

Саратовец оставил в соцсети "ВКонтакте" несколько комментариев под чужими постами, а также запись на своей странице, в которых унижает жителей Кавказа и Средней Азии, украинцев и афроамериканцев.

Житель Саратова стал первым в России арестованным за возбуждение ненависти и вражды после частичной декриминализации данной правовой нормы, сообщает информационно-аналитический центр "Сова".

— Суд назначил ему наказание по ст. 20.3.1 КоАП в виде административного ареста сроком на пять суток. Отметим, что в тот же день суд назначил Алексееву пять суток ареста с конфискацией оборудования, — говорится в сообщении.

Согласно данным суда, саратовец оставил в соцсети "ВКонтакте" несколько комментариев под чужими постами, а также сделал запись на своей странице, где унижает жителей Кавказа и Средней Азии, а также украинцев и афроамериканцев. Помимо этого, в его постах выявлена пропаганда превосходства русских и "белых".

Как отмечается, арестованный признал вину и раскаялся в содеянном. Данное правонарушение совершено им впервые.

В конце декабря 2018 года СКР закрыл первое дело после частичной декриминализации статьи "о репостах".