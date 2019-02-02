Минобороны показало снимок завода по созданию запрещённых ДРСМД ракет в США

В ведомстве отметили, что в 2017 году Конгресс США выделил Пентагону средства на разработку наземной ракеты средней дальности.

Минобороны России показало снимок завода, на котором США создают запрещённые ДРСМД ракеты. В ведомстве отметили, что речь идёт о предприятии военно-промышленной корпорации Raytheon, которая располагается в штате Аризона, в городе Тусон.

По информации Минобороны РФ, в течение последних двух лет площадь завода увеличилась на 44% — с 55 до 79 тысяч кв. м. Кроме того, почти на две тысячи человек возросла численность завода.

В 2017 году, добавили в ведомстве, Конгресс США выделил Пентагону средства на разработку наземной ракеты средней дальности. Это, как отмечается, свидетельствует о том, что Вашингтон принял решение о выходе из ДРСМД до того, как Штаты стали бездоказательно обвинять Россию в несоблюдении соглашения.