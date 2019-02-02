"Перекрой заправку всю!" Kia снесла две иномарки и протаранила АЗС под Ростовом

Читайте также

"Перекрой заправку всю!" Kia снесла две иномарки и протаранила АЗС под Ростовом

40

В Семикаракорске Ростовской области водитель Kia протаранил автомобили Opel и Volkswagen, а затем влетел в помещение АЗС. По предварительной версии, мужчина не справился с управлением.

На видео с места происшествия видно, что иномарка снесла витрину, дверь и часть стены торгового павильона заправки. Затормозить виновник ДТП смог только у стены. За кадром женщина комментирует ЧП словами: "Перекрой заправку всю!" По словам очевидцев, мужчина отделался шоком и кровью из носа.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×