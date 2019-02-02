Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо и.о. президента страны

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Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо и.о. президента страны

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Фото: © Twitter/Breaking News‏

По его словам, действующего президента Николаса Мадуро не поддерживает 90% состава Вооружённых сил страны.

Генерал Военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо и.о. президента страны. Об этом сообщает газета El Nacional.

— Сегодня с гордостью патриота и демократа я сообщаю, что <...> признаю депутата Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла и в соответствии с этим объявляю о готовности исполнять его приказы, — заявил он.

Действующую власть Янес Родригес назвал диктаторской и заверил, что 90 процентов личного состава ВС Венесуэлы не поддерживают Николаса Мадуро.

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь, действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

В Кремле заявили, что считают Мадуро легитимным президентом этой страны, а попытки узурпации верховной власти нарушают основы и принципы международного права.

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