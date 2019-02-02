Названа столица "Тотального диктанта — 2019"

Читайте также

Названа столица "Тотального диктанта — 2019"

394

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Традиционная акция, которая проходит каждый год, состоится в Таллине тринадцатого апреля.

Таллин стал столицей "Тотального диктанта" в 2019 году. Именно этот город набрал больше всего голосов жюри в финале соответствующего конкурса. Об этом 2 февраля сообщил координатор "Тотального диктанта" во Владивостоке Вячеслав Быков.

В городе-победителе состоится встреча автора текста, который напишут участники акции — литературоведа и писателя Павла Басинского, — с участниками "Тотального диктанта". Автор диктанта должен будет прочесть один из фрагментов текста, который он написал.

Напомним, столицей этой акции в прошлом году был Владивосток. В этом году акция должна будет пройти тринадцатого апреля.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×