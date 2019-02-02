Москвичей предупредили о циклонических вихрях на следующей неделе

Самым морозным за семь дней станет среда, когда в столице может похолодать до минус 7 градусов.

Во второй половине предстоящей недели Москва окажется во власти циклонических вихрей. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Согласно прогнозу, неделя будет облачной с мокрым снегом, а самым холодным днём станет среда. В понедельник ртутный столбик будет курсировать в пределах +2...+4 градуса, во вторник температура может опуститься до –3 градусов. А в среду ожидается от –2 до –7.

— Все оставшиеся дни мы будем под влиянием циклонических вихрей. Будут снегопады и довольно умеренный температурный фон, — цитирует Тишковца РИАМО.

До конца недели в столице будет от –5 до –10 по ночам и от 0 до –5 в дневное время.