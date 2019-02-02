Москвичей предупредили о циклонических вихрях на следующей неделе

Во второй половине предстоящей недели Москва окажется во власти циклонических вихрей. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Согласно прогнозу, неделя будет облачной с мокрым снегом, а самым холодным днём станет среда. В понедельник ртутный столбик будет курсировать в пределах +2...+4 градуса, во вторник температура может опуститься до –3 градусов. А в среду ожидается от –2 до –7.
— Все оставшиеся дни мы будем под влиянием циклонических вихрей. Будут снегопады и довольно умеренный температурный фон, — цитирует Тишковца
До конца недели в столице будет от –5 до –10 по ночам и от 0 до –5 в дневное время.
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