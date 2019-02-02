Сопят в норке. Сурки Московского зоопарка проспали свой день

Однако в России обитают степные сурки, их пробуждения ко второму февраля не ждали.

Живущие в Московском зоопарке сурки проспали свой день. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

— Сурки Московского зоопарка мирно спят в своей норке, — приводит РИА "Новости" сообщение сотрудника парка.

Напомним, День сурка отмечается в США 2 февраля. В этот день принято смотреть на это животное, которое вылезает из норы. Так, если день солнечный и сурок видит свою тень, значит, зима закончится аж через шесть недель. Однако если день пасмурный и животное своей тени не увидит — весна будет ранняя.

Ранее в зоопарке Москвы рассказали, что в США и России обитают сурки разных видов (в Штатах — лесные, в РФ — степные). Пробуждения российских зверьков к 2 февраля не ждали.