Медведев заявил, что выход США из Договора о РСМД не останется без ответа

По словам главы правительства, такие действия Вашингтона ухудшают ситуацию в сфере международной безопасности и стратегической стабильности.

Односторонний выход Соединённых Штатов Америки из Договора о РСМД не останется без эффективного ответа. Об этом на своей странице в "Твиттере" написал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По словам главы правительства, такие действия Вашингтона ухудшают ситуацию в сфере международной безопасности и стратегической стабильности.

Это не останется без эффективного ответа Дмитрий Медведев

Он добавил, что правительство предусмотрит необходимые средства для финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и разработки нового вооружения.

Накануне американский президент Дональд Трамп объявил, что 2 февраля США приостановят выполнение Договора о РСМД и начнут процедуру выхода из него. В этой связи российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва зеркально отвечает на действия США.

О намерении выйти из ДРСМД власти США заявили ещё в октябре прошлого года, поскольку, по мнению Вашингтона, Москва нарушает соглашения. Российская сторона обвинения отрицает.