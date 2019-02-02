Звезда "Бриллиантовой руки" рассказала о навязчивом внимании со стороны Гайдая

Артистка также отметила, что режиссёр прочувствовал образ её героини и даже "угадал" с нарядом в фильме "Бриллиантовая рука".

Актриса Светлана Светличная поделилась своими воспоминаниями в съёмках классической советской комедии "Бриллиантовая рука", отмечающей в этом году 50-летие премьеры. В программе "Выход в люди" на канале "Россия 1" она рассказала о том, что режиссёр Леонид Гайдай проявлял к ней повышенный интерес во время съёмок.

По словам актрисы, её привлекала возможность играть в одном фильме с Андреем Мироновым. С ним её связывали тёплые, дружеские отношения. На пробы её позвал лично Гайдай.

— Поначалу мне было приятно, как меня позвали и одели для кинопробы, но со стороны Гайдая внимание иногда было навязчивым, — сказала Светличная.

Вместе с тем актриса отметила, что ей понравилось, как режиссёр прочувствовал образ её героини и даже "угадал" с нарядом в фильме её персонажа.

Напомним, звезда "Вия" и "Кавказской пленницы" актриса Наталья Варлей рассказала о домогательствах Гайдая.