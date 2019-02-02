В Москве госпитализировали Усача из сериала "Физрук"

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В Москве госпитализировали Усача из сериала "Физрук"

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Сам Даниил Вахрушев считает, что виной всему могло стать некачественное шампанское.

В Москве госпитализировали 26-летнего актёра Даниила Вахрушева, известного своим участием в сериалах "Студия 17", "Физрук" и "Закон каменных джунглей". По информации газеты "Московский комсомолец", вечером 1 февраля артист отравился за праздничным столом, когда был в гостях у друга.

Придя домой, он почувствовал недомогание, однако сначала решил перетерпеть. Так как самочувствие не улучшалось, молодой человек обратился за помощью к медикам. Те в свою очередь посчитали отравление настолько серьёзным, что Вахрушева решено было поместить в инфекционную больницу.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/BUtTdCxAQgT/" target="_blank">daniilvahrushev</a></p>

По информации СМИ, сам он считает, что виной всему стало некачественное шампанское. Но, по мнению врачей, вероятнее всего, причиной стал какой-нибудь ингредиент из застольных блюд.

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