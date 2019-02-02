"Недельку простоит". В центре Петербурга появился Пётр I из снега

Жители Санкт-Петербурга Инна и Роман Кузьмины слепили креативные снежные фигуры — Елизавету Петровну и Пётра Первого. Об этом сообщает издание 78.ru.

Процесс создания "снеговиков" занял несколько дней. По словам Инны, лепкой они занимаются несколько лет, а вот разукрасить решили впервые. Раньше они делали бюст Александра Пушкина и различные скульптуры в парке у Смольного.

— В этот раз нам очень повезло с погодой. Надеюсь, недельку скульптуры постоят. Будем выходить, подкрашивать их, улучшать периодически, — сказала Кузьмина.

Увидеть фигуры Елизаветы Петровны и Петра Первого можно во дворе гимназии № 209 на улице Восстания, 6а.