Древнее кладбище с 40 мумиями нашли в Египте

Также обнаружены керамические изделия, несколько погребальных масок, папирусы и раскрашенные саркофаги.

В египетской провинции эль-Минья нашли древнее кладбище с десятками мумий в ходе раскопок комплекса Туна эль-Габаль. Об уникальной находке сообщает Национальное министерство по делам древностей.

Античный некрополь включает в себя три гробницы с каменными саркофагами и сорок мумий, среди которых — не менее 10 детей. Несмотря на время, останки в хорошем состоянии. По оценке археологов, кладбище относится к греко-римскому периоду в истории Египта (примерно с середины IV века до нашей эры по конец IV века нашей эры).

Также в ходе раскопок найдены керамические изделия, несколько погребальных масок, папирусы и раскрашенные саркофаги для мумий.