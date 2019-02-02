ЦИК Украины отказался регистрировать кандидата в президенты от Компартии

Анкета, которую подал политик, не несёт сведений о том, что Симоненко жил на Украине в течение 10 лет до выборов.

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать лидера Компартии Петра Симоненко в качестве кандидата в президенты на выборах 31 марта. Об этом сообщается на сайте ЦИК Украины.

— Комиссия отказала Симоненко Петру Николаевичу, выдвинутому Коммунистической партией Украины, в регистрации кандидатом на пост Президента Украины на очередных выборах, — говорится в сообщении.

Как отмечается, анкета, которую подал кандидат, не несёт сведений о том, что Симоненко жил на Украине в течение 10 лет до выборов. Кроме того, украинская Компартия запрещена на территории страны по решению суда ещё с 2015 года, хотя решение так и не вступило в законную силу из-за затянувшейся процедуры обжалования.

Ранее бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что отказывается баллотироваться в президенты Украины.