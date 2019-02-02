Выпускники центра "Сириус" создали мобильный "помощник" для учёбы

По словам разработчиков, программа призвана приучить детей тратить меньше времени на соцсети.

Выпускники центра для талантливых детей "Сириус" в Сочи разработали мобильное приложение для учёбы. Оно работает по принципу всплывающей рекламы — во время игры или просмотра соцсетей на экран "выскакивают" полезные карточки по различным школьным предметам.

— Есть исследования, что за свою жизнь пользователь соцсетей около года может посвятить только просмотру фотографий. Мы же хотим сделать так, чтобы часть этого времени он проводил с пользой, — цитирует одного из создателей программы, Даниила Л., "Российская газета".

Напомним, образовательный центр "Сириус" в Сочи был создан в 2014 году на базе олимпийских объектов по инициативе президента РФ Владимира Путина. Он занимается ранним выявлением, развитием и дальнейшей профподготовкой одарённых детей.