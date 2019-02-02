Канадец выиграл в национальную лотерею $20,3 млн

В Канаде разыгран джекпот популярной национальной лотереи Lotto Max в 20,3 миллиона долларов. Новоиспечённый богач купил счастливый билет в провинции Квебек, но пока за своими деньгами не пришёл.
— Выпавшие номера — 2, 6, 13, 19, 21, 32 и 40. Бонус — число 12, — уточнила компания OLG, которая является организатором розыгрыша.
Ранее Лайф писал, что в Канаде был продан лотерейный билет с выигрышем в 45,7 миллиона долларов. Отметим, что крупнейший в истории страны джекпот в 49,5 миллиона долларов был разыгран в лотерею "6 из 49" в 2015 году.
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