Мешали портнихи за стенкой. Елизавета II сбежала в комнату слуг, чтобы выспаться

"Мне нужно немного отдохнуть", — это всё, что сказала британская королева, зайдя в комнату своих слуг, но при этом она даже не нагрянула к своим помощницам, чтобы их отчитать или как минимум успокоить.

Королеве Великобритании пришлось сбежать в комнату слуг в своей официальной резиденции в Эдинбурге и спать на диване, чтобы выспаться. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент, по данным издания, произошёл ещё несколько лет назад, но известно о нём стало только сейчас.

Британская королева пошла на такие действия, поскольку не могла заснуть из-за того, что за стенкой громко выясняли отношения её портнихи Пегги Хот и Мэй Прентис.

Вместо того чтобы угомонить и отчитать своих помощниц, Елизавета II взяла одеяло, спустилась в комнату слуг, прилегла на диван со словами: "Мне нужно немного отдохнуть".