"Покупает себе поддержку". Болтон раскритиковал Мадуро за помощь Кубе

Советник американского лидера Джон Болтон раскритиковал Николаса Мадуро за то, что он отправляет помощь пострадавшей от стихии Кубе. Об этом представитель Белого дома написал на своей странице в "Твиттере".

Yet another example of Maduro buying his protection from abroad. Instead of helping his own people, Maduro prefers to help his patrons in Cuba... U.S. stands ready to support the legitimate government of Venezuela. https://t.co/IjGPms1L4r — John Bolton (@AmbJohnBolton) 2 февраля 2019 г.

— Ещё один пример того, как Мадуро покупает себе поддержку из-за границы. Вместо того чтобы помогать своему народу, Мадуро предпочитает помогать своим покровителям на Кубе, — сказал Болтон.

Он добавил, что американские власти готовы "поддержать легитимное правительство Венесуэлы".

Напомним, 23 января венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо провозгласил себя и. о. президента Венесуэлы. В этой связи действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Соединённые Штаты Америки в попытке государственного переворота и заявил о разрыве дипотношений с Вашингтоном.

В Кремле заявили, что считают Мадуро легитимным президентом этой страны, а попытки узурпации верховной власти нарушают основы и принципы международного права.