"Покупает себе поддержку". Болтон раскритиковал Мадуро за помощь Кубе

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"Покупает себе поддержку". Болтон раскритиковал Мадуро за помощь Кубе

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Николая Мадуро и Джон Болтон. Коллаж: © L!FE Фото: © Flickr/Michael Vadon, Viquipèdia

Советник американского лидера Джон Болтон раскритиковал Николаса Мадуро за то, что он отправляет помощь пострадавшей от стихии Кубе. Об этом представитель Белого дома написал на своей странице в "Твиттере".

— Ещё один пример того, как Мадуро покупает себе поддержку из-за границы. Вместо того чтобы помогать своему народу, Мадуро предпочитает помогать своим покровителям на Кубе, — сказал Болтон.

Он добавил, что американские власти готовы "поддержать легитимное правительство Венесуэлы".

Напомним, 23 января венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо провозгласил себя и. о. президента Венесуэлы. В этой связи действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Соединённые Штаты Америки в попытке государственного переворота и заявил о разрыве дипотношений с Вашингтоном.

В Кремле заявили, что считают Мадуро легитимным президентом этой страны, а попытки узурпации верховной власти нарушают основы и принципы международного права.

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