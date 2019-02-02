В Госдепартаменте назвали условие отказа от выхода из ДРСМД

Ранее в Швейцарии выразили надежду, что пути к сохранению договора в итоге найдутся.

США сохраняют готовность отказаться от выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил официальный представитель Государственного департамента США ТАСС.

— Соединённые Штаты оставляют за собой право отозвать свою ноту о выходе из договора до окончания периода в шесть месяцев, — заявил представитель.

Собеседник агентства подчеркнул, что США рассмотрят такую возможность, если Россия вернётся к полному и проверяемому соблюдению.

Ранее Швейцария выразила надежду, что пути к сохранению ДРСМД в итоге найдутся.