В Госдепартаменте назвали условие отказа от выхода из ДРСМД

США сохраняют готовность отказаться от выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил официальный представитель Государственного департамента США ТАСС.
— Соединённые Штаты оставляют за собой право отозвать свою ноту о выходе из договора до окончания периода в шесть месяцев, — заявил представитель.
Собеседник агентства подчеркнул, что США рассмотрят такую возможность, если Россия вернётся к полному и проверяемому соблюдению.
Ранее Швейцария выразила надежду, что пути к сохранению ДРСМД в итоге найдутся.
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