В Белоруссии прикрыли канал незаконной миграции иракцев в Евросоюз

Злоумышленники помогали иностранцам незаконно попадать на территорию страны, а затем переправляли в соседние государства.

Белорусские пограничники в конце января прикрыли канал незаконной миграции граждан Ирака в страны Евросоюза. Как сообщает Государственный пограничный комитет (ГПК) страны, в операции приняли участие литовские правоохранители.

— Был вскрыт и пресечён канал незаконной транзитной миграции в страны Европейского союза граждан Ирака, — говорится в сообщении.

Все пособники и организаторы незаконного транзита были задержаны. Они обвиняются в том, что помогали иностранцам незаконно попадать на территорию страны, а затем переправляли в соседние государства. В отношении них возбуждено уголовное дело.

В ГПК Белоруссии обратили внимание на усиление незаконной активности на польском и литовском направлениях. Так, за нарушение государственных границ в начале года были задержаны граждане Конго, Нигерии и Пакистана. Также пограничники рассказали о женщине, которая пыталась попасть в страну из Туркмении в хозяйственной сумке.