МИД РФ: США нанесли сокрушительный удар по системе контроля над вооружениями

В ведомстве отметили, что такой шаг будет иметь тяжёлые и далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности.

Соединённые Штаты Америки нанесли очередной сокрушительный удар по системе контроля над вооружениями, выйдя из Договора о РСМД. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

— Вашингтон, к которому у нас уже долгие годы были вопросы относительно соблюдения им ДРСМД, встал на путь его окончательного слома и тем самым нанёс очередной сокрушительный удар по всей кропотливо создававшейся в течение десятилетий системе контроля над вооружениями, — отметили в ведомстве.

В МИД добавили, что такие шаги со стороны США будут иметь тяжёлые и далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности. В заявлении подчёркивается, что Москва сделала всё для того, что сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Мы многократно пытались вывести американцев на профессиональный разговор, предлагали конкретные инициативы в интересах поиска развязок для урегулирования взаимных претензий отметили в МИД России.

Как сообщалось ранее, Соединённые Штаты сегодня официально нотой Государственного департамента уведомили Россию о приостановке своего участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года, а также о запуске процесса выхода из этого соглашения.

Президент России Владимир Путин также ранее сообщил, что Москва отвечает зеркально и также приостанавливает своё участие. Также глава государства дал поручение больше не озвучивать инициативу по проведению переговоров по ДРСМД.